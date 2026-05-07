15 mln zł na modernizację akademika UZ przy ul. Wyspiańskiego

Uniwersytet Zielonogórski pozyskał 15 milionów złotych na kompleksowy remont domu studenckiego SBM przy ul. Wyspiańskiego. Modernizacja obejmie rozbudowę obiektu, jego termomodernizację oraz dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

Remont akademika będzie prowadzony równolegle z budową Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, które powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie. Jak podkreślają władze uczelni, skoordynowanie obu inwestycji ma ograniczyć ewentualne utrudnienia i ryzyko dla otoczenia. Po zakończeniu modernizacji w akademiku nadal zamieszkiwać będą głównie studenci kierunków medycznych, którzy będą mieli zapewniony dogodny dostęp do przyszłego ośrodka klinicznego, gdzie realizowane będą ich praktyki.

Prace rozpoczną się w przyszłym roku.