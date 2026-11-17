Linia autobusowa 983 do likwidacji. Korzysta z niej 1200 pasażerów dziennie

Przeciwko likwidacji linii autobusowej 983 wspólnie zaprotestowały władze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina z Frankfurtu nad Odrą, a także organizacje studenckie z tej uczelni oraz ze słubickiego Collegium Polonicum. Sygnatariusze wystosowali oficjalny apel, w którym domagają się zmiany niekorzystnej decyzji i zaznaczają, że transgraniczne połączenie ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania Dwumiasta Słubice-Frankfurt.

Z opublikowanych wyliczeń wynika, że każdego dnia autobusy tej linii przewożą blisko 1200 osób, w tym rzesze studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych. Dla ogromnej grupy pasażerów regularne kursy przez polsko-niemiecką granicę stanowią jedyny środek transportu pozwalający na codzienne dotarcie do urzędów, pracy oraz na uniwersyteckie wykłady.

Problemy komunikacyjne na granicy w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą

Twórcy apelu otwarcie mówią o swoim głębokim rozczarowaniu planami skasowania transgranicznych kursów. Zwracają uwagę na fakt, że życie zawodowe i prywatne lokalnej społeczności toczy się równolegle na obu brzegach Odry, przez co międzynarodowy autobus stał się wręcz niezbędnym ogniwem miejskiej infrastruktury.

Reprezentanci środowiska akademickiego ostrzegają, że brak autobusów zmusi ludzi do przesiadki w prywatne auta, co jeszcze bardziej zakorkuje i tak już przeciążone okolice mostu granicznego. Co więcej, cięcia w transporcie publicznym mocno uderzą w wizerunek całego pogranicza, czyniąc je mniej przyjaznym miejscem do osiedlania się, podejmowania studiów czy rozwijania kariery.

Brak pieniędzy na autobus 983 ze Słubic do Frankfurtu

Wcześniej komunikat o konieczności wygaszenia przewozów wydały samorządy obu przygranicznych miejscowości. Włodarze Słubic i Frankfurtu nad Odrą w oświadczeniu z 5 listopada przyznali, że pomimo trwających wiele miesięcy negocjacji miastom nie udało się wypracować stabilnego planu finansowania tej linii w nadchodzących latach.

W rezultacie autobusy linii 983 znikną z ulic dokładnie 13 grudnia 2026 roku, kiedy to w życie wejdzie zaktualizowany rozkład jazdy lokalnego przewoźnika SVF.

Uniwersytet Viadrina i Collegium Polonicum apelują o utrzymanie linii 983

Społeczność akademicka i zarząd Viadriny nie zamierzają jednak odpuszczać w tej sprawie. W wydanym dokumencie zapowiedzieli dalszą walkę o uratowanie transgranicznych kursów i wezwali wszystkie strony sporu do pilnego znalezienia kompromisu.

Sprawa dotyczy nie tylko zwykłych dojazdów, ale także przyszłości wyjątkowego partnerstwa łączącego Uniwersytet Europejski Viadrina ze słubickim Collegium Polonicum. Obie placówki od wielu lat wspólnie odpowiadają za integrację naukową i kulturalną Polaków oraz Niemców. Według protestujących skasowanie wspólnego autobusu zniweczy ten dorobek i stworzy kolejną barierę utrudniającą życie na pograniczu.

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