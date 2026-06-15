Coś dla fanów "Ani z Zielonego Wzgórza"

Aleksandra Kanoniak
2026-06-15 6:53

Po raz piąty spotkają się by porozmawiać o ulubionej postaci. W lipcu w Wojewódzkim Norwidzie piąty Zlot Fanów Ani z Zielonego Wzgórza.

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Autor: pixabay.com/ CC BY-ND 1.0

Od kilku lat wydarzenie gromadzi fanów "Ani z Zielonego Wzgórza" z różnych stron Polski. Całość 25 lipca. 

W programie sporo różnych atrakcji. Na uczestników będą czekać między innymi: czytanie inscenizowane sztuki „Ania z Zielonego Wzgórza”, konkurs na najciekawsze przebranie za postać z powieści, turniej zespołów „Ania łączy”, parada „Zielonogórskich Ań” czy warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto zaplanowano grę terenową oraz nocne zwiedzanie Zielonej Góry. 

Piąty Zlot Fanów Ani z Zielonego Wzgórza w Wojewódzkim Norwidzie w sobotę 25 lipca.