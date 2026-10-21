Indeks na studia w kieszeni? Możliwe!

Aleksandra Kanoniak
2026-10-21 9:10

Między innymi takie nagrody czekają na laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Zus.

uniwersytet
Autor: pixabay.com/ CC BY-ND 1.0

Ogólnopolska Olimpiada Zus nosi hasło : "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" i jest zwieńczeniem projektu edukacyjnego "Lekcje z ZUS". 

Kończy się czas na zgłoszenia szkół ponadpodstawowych. Termin upłynie w najbliższy piątek.

Formularz zgłoszeniowy oraz pełną listę uczelni i benefitów znajdą państwo na naszej stronie internetowej.

Mówi Agata Muchowska z lubuskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Olimpiada będzie podzielona na trzy etapy. Pierwszy - szkolny odbędzie się 24 listopada. 

ROLKI