Indeks na studia w kieszeni? Możliwe!

Ogólnopolska Olimpiada Zus nosi hasło : "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" i jest zwieńczeniem projektu edukacyjnego "Lekcje z ZUS".

Kończy się czas na zgłoszenia szkół ponadpodstawowych. Termin upłynie w najbliższy piątek.

Formularz zgłoszeniowy oraz pełną listę uczelni i benefitów znajdą państwo na naszej stronie internetowej.

Mówi Agata Muchowska z lubuskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Olimpiada będzie podzielona na trzy etapy. Pierwszy - szkolny odbędzie się 24 listopada.