Jadłodzielnie pod lupą. Wolontariusze apelują o właściwe korzystanie

Klaudia Mazurek
2026-05-07 10:02

W miejskich jadłodzielniach czasem pojawiają się rzeczy, które nie powinny tam trafiać. Wolontariusze przypominają zasady korzystania i apelują o odpowiedzialne dzielenie się żywnością.

Jadłodzielnie wciąż bywają niewłaściwie wykorzystywane przez mieszkańców. Do specjalnych lodówek trafiają nie tylko produkty spożywcze, ale też odpady, ubrania czy inne przedmioty, które nie powinny się tam znaleźć.

Wolontariusze przypominają, że jadłodzielnie służą wyłącznie do dzielenia się jedzeniem. Można zostawiać tam tylko żywność świeżą, dobrze zapakowaną, opisaną, nieprzeterminowaną i nadającą się do spożycia.

Jadłodzielnie działają całodobowo, przez cały rok, i znajdują się na osiedlu Zacisze, Pomorskim oraz przy ulicy Moniuszki.