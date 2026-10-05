Krok bliżej do budowy stadionu

Jak mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski, zmieni się dużo.

To nadal będzie stadion lekkoatletyczny, z funkcją piłkarską. Będzie m.in. podgrzewana murawa i cała infrastruktura dla piłkarzy. Będzie również 8 torów lekkoatletycznych, wymieniona będzie cała nawierzchnia. To ma być największy i najnowocześniejszy taki obiekt w województwie.

Pierwsze fizyczne prace powinny zacząć się na początku przyszłego roku, choć będą rozłożone w czasie.

Chcę do końca roku podpisać umowę z wykonawcą, żeby na początku przyszłego prace zaczęły się chronologicznie. Nowe bieżnie będą musiały być układane w odpowiednich temperaturach, a zatem w maju i w czerwcu. Mamy to wszystko zaplanowane.

Stadion ma być gotowy w 2028.