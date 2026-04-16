Międzynarodowi goście. Zielona Góra szuka rodzin goszczących

Zielona Góra wkrótce dołączy do międzynarodowego projektu „Gościnne Miasto Zielona Góra”, w ramach którego miasto odwiedzi młodzież z zagranicy. Uczniowie spędzą tu kilka dni, poznając lokalną kulturę i życie codzienne mieszkańców.

Kluczową rolę w projekcie odgrywają rodziny goszczące. To właśnie one zapewnią uczestnikom nocleg i możliwość bezpośredniego poznania polskiej gościnności. Organizatorzy podkreślają, że wciąż potrzebnych jest jeszcze siedem takich rodzin.

Pobyt uczniów zaplanowano na dni od 11 do 16 maja. Zgłoszenia można przesyłać do 24 kwietnia.