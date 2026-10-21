Norwid się zmienia

Od grudnia ma się zacząć etap wyposażania, wyjaśnia Bogusław Adamczewski z Biblioteki.

Będą nowe sprzęty ekspozycyjne, cała infrastruktura multimedialna, infokioski, projektory. Powstanie sala warsztatowa, czy taka gdzie będziemy prezentować zabytkowe maszyny drukarskie.

Otwarcie Muzeum wiosną.Ale zmieni się również wnętrze Biblioteki.

Hol jest sześciometrowy, ma podwójną kondygnację. Projektanci zaprojektowali antresolę, na której będzie można usiąść i odpocząć. Zmieni się całkowicie formuła szatni. A parteru jest przejście na patio. Ono również ulegnie zmianie. Będzie wymieniona nawierzchnia i powstanie zadaszenie.

Parter ma być ukończony pod koniec przyszłego roku.