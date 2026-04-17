Stary dywan może pomóc psim seniorom

Stary, nieużywany dywan może się jeszcze komuś bardzo się przydać! Trwa zbiórka dla psich seniorów, którym śliska podłoga utrudnia codzienne funkcjonowanie. Dla wielu starszych zwierząt każdy krok to wyzwanie – mają problem ze wstawaniem i poruszaniem się, a odpowiednie podłoże znacząco poprawi ich komfort.

Organizatorzy apelują, by przekazywać dywany w dobrym stanie. Dzięki nim psy mogą bezpieczniej chodzić i odpoczywać.

Schronisko zachęca także do wsparcia kociarni – przyda się żwirek dla kotów. Mile widziane są także osoby, które chciałyby zaangażować się jako wolontariusze.

W schronisku przebywa obecnie 131 psów, z czego około jedna trzecia to seniorzy, które szczególnie potrzebują troski. Wszelkie dary można przekazywać bezpośrednio do schroniska przy ul. Szwajcarskiej 4 w Zielonej Górze.