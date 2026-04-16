Warsztaty choreoterapii w Bibliotece Norwida

To propozycja dla tych, którzy chcą się zatrzymać, rozluźnić i poczuć swoje ciało w zupełnie inny sposób niż na co dzień. Warsztaty „Radość przez ruch” łączą elementy tańca, ćwiczeń sensorycznych i relaksacji, ale – jak podkreślają organizatorzy – bez terapeutycznej presji. Tu liczy się zabawa i dobra energia.

Uczestnicy będą pracować z ruchem i przestrzenią, a także korzystać z prostych form aktywności, które pomagają się wyciszyć i odprężyć. Biblioteka tym razem stanie się przestrzenią nie tylko dla słowa, ale i dla ciała.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Ginko-Humphries – animatorka kultury, autorka książek i instruktorka choreoterapii z wieloletnim doświadczeniem.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 kwietnia, a udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.