Wjechał BMW na środek ronda w Nowej Soli. 23-latek dostał wysoki mandat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-26 17:20

Całe szczęście, że ta sytuacja nie miała takiego finału, jak niegdyś w Rąbieniu. W Nowej Soli 23-letni kierowca BMW nie zdołał zwyczajnie pokonać ronda i wjechał prosto na jego środek. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, zobaczyli samochód stojący w nietypowym miejscu. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. Jak ustalili funkcjonariusze, młody mężczyzna jechał zbyt szybko. Był trzeźwy. Nie uniknął jednak kary. Policjanci wystawili mu mandat na 1000 złotych.

Radiowóz policyjny na sygnale obok czarnego BMW, które wjechało na środek ronda. O zdarzeniu w Nowej Soli informuje Eska Zielona-Góra.
Autor: Policja Nowa Sól/ Materiały prasowe

23-latek w BMW wjechał na środek ronda w Nowej Soli. Interweniowała policja

Wszystko wydarzyło się w niedzielę, 25 października, około godziny 16 na Rondzie Gedii w Nowej Soli. 23-letni mieszkaniec miasta kierował osobowym BMW. W pewnym momencie, zamiast przejechać rondo zgodnie z przepisami, wjechał na jego środek. O zdarzeniu powiadomiono miejscową policję. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zastali samochód w miejscu, w którym kierowca chyba nie planował parkowania.

BMW wjechało prosto na rondo. Policja pokazała zdjęcia

Nowosolscy policjanci opisali całą sytuację na Facebooku. Swój wpis zatytułowali: „Na rondzie prosto”.

„W niedzielę (25 października) około godziny 16 dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał informację o zdarzeniu drogowym na Rondzie Gedii w Nowej Soli. Policjanci po dotarciu na miejsce zauważyli niecodzienny widok. Osobowe BMW wjechało w środek ronda” – przekazali funkcjonariusze.

Mundurowi od razu podbiegli do auta, aby sprawdzić, czy kierowca nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że 23-latek wyszedł z całego zdarzenia bez obrażeń. Był też trzeźwy.

1000 zł mandatu dla kierowcy BMW. Policjanci ostrzegają

Według ustaleń policji młody kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Za swoje zachowanie został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych.

„Dobrze, że sytuacja zakończyła się tylko utratą pieniędzy, gdyż mógł stracić znacznie więcej” – napisali policjanci.

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że jesienna pogoda może utrudniać jazdę. Deszcz ogranicza widoczność, a mokra jezdnia sprawia, że droga hamowania może się wydłużyć.

„Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek za kierownicą. Bezwzględnie stosujmy się do obowiązujących przepisów! Pamiętajmy, że prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną!” – przypominają nowosolscy funkcjonariusze.

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