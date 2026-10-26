Wjechał BMW na środek ronda w Nowej Soli. 23-latek dostał wysoki mandat

23-latek w BMW wjechał na środek ronda w Nowej Soli. Interweniowała policja

Wszystko wydarzyło się w niedzielę, 25 października, około godziny 16 na Rondzie Gedii w Nowej Soli. 23-letni mieszkaniec miasta kierował osobowym BMW. W pewnym momencie, zamiast przejechać rondo zgodnie z przepisami, wjechał na jego środek. O zdarzeniu powiadomiono miejscową policję. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zastali samochód w miejscu, w którym kierowca chyba nie planował parkowania.

BMW wjechało prosto na rondo. Policja pokazała zdjęcia

Nowosolscy policjanci opisali całą sytuację na Facebooku. Swój wpis zatytułowali: „Na rondzie prosto”.

„W niedzielę (25 października) około godziny 16 dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał informację o zdarzeniu drogowym na Rondzie Gedii w Nowej Soli. Policjanci po dotarciu na miejsce zauważyli niecodzienny widok. Osobowe BMW wjechało w środek ronda” – przekazali funkcjonariusze.

Mundurowi od razu podbiegli do auta, aby sprawdzić, czy kierowca nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że 23-latek wyszedł z całego zdarzenia bez obrażeń. Był też trzeźwy.

1000 zł mandatu dla kierowcy BMW. Policjanci ostrzegają

Według ustaleń policji młody kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Za swoje zachowanie został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych.

„Dobrze, że sytuacja zakończyła się tylko utratą pieniędzy, gdyż mógł stracić znacznie więcej” – napisali policjanci.

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że jesienna pogoda może utrudniać jazdę. Deszcz ogranicza widoczność, a mokra jezdnia sprawia, że droga hamowania może się wydłużyć.

„Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek za kierownicą. Bezwzględnie stosujmy się do obowiązujących przepisów! Pamiętajmy, że prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną!” – przypominają nowosolscy funkcjonariusze.

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Na rondzie prosto - wypadek w Rąbieniu. Samochód przeleciał nad rondem i wylądował na ogrodzeniu kościoła https://t.co/Dtbg2K7RPS— StopCham (@Stop_Cham) April 13, 2020