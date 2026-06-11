W sobotę, 27 czerwca, w godzinach od 12:00 do 16:00 na Starym Rynku w Zielonej Górze odbędzie się 10. Piknik Naukowy Centrum Nauki Keplera. Wydarzenie ma charakter popularnonaukowy i skierowane jest do całych rodzin, dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób ciekawych świata.

Na uczestników czekać będą atrakcje przygotowane w czterech strefach tematycznych: Przyroda, Kosmos, Eksperyment oraz Partnerzy. Organizatorzy zapowiadają liczne pokazy, doświadczenia oraz stanowiska edukacyjne, które pozwolą poznawać naukę w praktyczny i angażujący sposób.

Piknik organizują Centrum Przyrodnicze oraz Planetarium Wenus, działające w strukturach Centrum Nauki Keplera. W przygotowanie wydarzenia zaangażują się również instytucje i partnerzy współpracujący z organizatorami od wielu lat.

Szczegółowy program oraz lista atrakcji zostaną przedstawione w najbliższym czasie na stronie organizatora. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.