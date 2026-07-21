Policyjny nalot na WORD!

Jak udało nam się ustalić nieoficjalnie, chodzi o łapówki pobierane przez kilka osób. Akcję potwierdza rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet.

Policjanci do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą czynności związane ze śledztwem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Niestety z uwagi na dobro prowadzonych czynności i samego śledztwa na chwilę obecną nie możemy przekazać więcej informacji.

Wiadomo, że dokonano pierwszych zatrzymań, a sprawa ma charakter rozwojowy.