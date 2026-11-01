Awantura na cmentarzu w Zielonej Górze! Kobieta rozbijała znicze i atakowała strażników

31 października wezwano straż miejską na Nowy Cmentarz przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze. Zgłoszenie dotyczyło agresywnej pijanej kobiety.

– Według zgłoszenia kobieta przewracała się między nagrobkami, rozbijała znicze i zachowywała się wulgarnie – przekazała Straż Miejska w Zielonej Górze.

Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce. Tam zastali pobudzoną i agresywną kobietę.

Agresywna kobieta na cmentarzu. Strażnicy musieli użyć kajdanek

Jak relacjonują strażnicy, kobieta nie tylko zachowywała się agresywnie wobec innych:

– Próbowała uderzać głową o krawężnik i nagrobek, a wypowiadane przez nią słowa wskazywały, że może znajdować się w kryzysie emocjonalnym i stanowić zagrożenie dla samej siebie – poinformowali funkcjonariusze w mediach społecznościowych.

Kobieta zaczęła także atakować interweniujących strażników. Próbowała ich szarpać i uderzać. Funkcjonariusze zdecydowali się ją obezwładnić i założyć jej kajdanki, aby nie zrobiła krzywdy sobie ani innym.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Jednak nawet po przyjeździe karetki kobieta nie uspokoiła się. Nadal była agresywna i wyzywała ratowników.

Kobieta trafiła do szpitala. Strażnicy jechali z nią karetką

Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu kobiety na szpitalny oddział ratunkowy na obserwację. Ze względu na jej zachowanie w karetce musieli towarzyszyć jej strażnicy miejscy, którzy dbali o bezpieczeństwo personelu medycznego.

Straż Miejska w Zielonej Górze przypomina, że w okresie Wszystkich Świętych funkcjonariusze patrolują cmentarze, pilnują porządku i reagują na niebezpieczne sytuacje.

– Pamiętajmy, że cmentarz to miejsce szczególne – przestrzeń zadumy, pamięci i spokoju. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo swoje i innych – zaapelowali strażnicy.

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