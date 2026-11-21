Tragiczny wypadek na torach w Nowej Soli

Lokalny serwis NewsLubuski.pl przekazał, że nowosolskie służby ratunkowe odebrały zawiadomienie o tym dramatycznym zdarzeniu w sobotę, 21 listopada, około godziny 9.20. Dramat rozegrał się w okolicach ulicy Starostawskiej na terenie Nowej Soli, gdzie pociąg osobowy Polregio relacji Głogów - Zielona Góra wjechał w osobę przebywającą na torowisku. Skład nie zdołał wyhamować przed znajdującym się na szlaku człowiekiem.

W rejon wypadku błyskawicznie wysłano patrole policyjne, dwie karetki pogotowia ratunkowego oraz dwa zastępy strażaków. Pomimo tak szybkiej reakcji odniesione obrażenia okazały się śmiertelne i poszkodowany człowiek poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Kim była ofiara potrącenia przez pociąg w Nowej Soli?

Dodatkowe ustalenia w sprawie poszkodowanej osoby przedstawił lokalny portal Poscigi.pl. Z informacji tego serwisu wynika, że pod kołami nadjeżdżającego pociągu śmierć poniosła około 60-letnia kobieta.

Śledczy na tym etapie postępowania nie ujawniają jeszcze oficjalnych danych personalnych zmarłej osoby. Służby nie poinformowały również, w jakich dokładnie okolicznościach piesza znalazła się bezpośrednio na torowisku.

Policja, prokuratura i komisja PKP PLK badają przyczyny tragedii

Z relacji portalu NewsLubuski.pl wynika, że na terenie wypadku swoje czynności wykonywali funkcjonariusze z policyjnej grupy dochodzeniowo-śledczej. Wszystkie te działania odbywają się pod ścisłym nadzorem prokuratora, co ma pozwolić na dokładne ustalenie przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

Osobne postępowanie w sprawie przyczyn dramatu zapowiedziała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Szczegółowe okoliczności sobotniego wypadku będzie teraz analizować specjalnie powołana w tym celu komisja kolejowa.

Wstrzymany ruch pociągów i utrudnienia na trasie

Tragedia na torach wywołała poważny paraliż komunikacyjny dla pasażerów kolei. Jak podało TVP Info, całkowicie wstrzymano kursowanie składów na szlaku łączącym Nową Sól z miejscowością Niedoradz. Zarządca infrastruktury, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, wprowadził zastępczą komunikację autobusową dla połączeń regionalnych i dalekobieżnych, natomiast wybrane pociągi PKP Intercity skierowano na trasy objazdowe.

Serwis NewsLubuski.pl wylicza, że problemy z przejazdem objęły między innymi skład Kolei Dolnośląskich relacji Zielona Góra - Wrocław oraz pociąg PKP Intercity „Matejko” kursujący na trasie ze Szczecina do Przemyśla. Czas oczekiwania podróżnych bardzo szybko przebił szacowane początkowo przez kolejarzy 15 minut opóźnienia.

PKP PLK apeluje do pasażerów o sprawdzanie rozkładu jazdy

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych zwracają się do wszystkich podróżnych z prośbą o weryfikowanie bieżących komunikatów przed wyjazdem. Najnowsze wiadomości o zmianach w ruchu pociągów można znaleźć na Portalu Pasażera, a także bezpośrednio w serwisach internetowych poszczególnych przewoźników.

Pasażerowie korzystający z przebiegającej przez Nową Sól linii kolejowej nr 273 muszą przygotować się na dalsze komplikacje w podróży. Utrudnienia w tym rejonie potrwają aż do momentu zakończenia pracy służb i pełnego wznowienia regularnego ruchu pociągów.

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