DPS: W Szczwanie remont, w Zielonej Górze ciepłe przyjęcie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył czasowo budynek z użytkowania. Powiat Krośnieński zlecił 3 ekspertyzy: budowlaną, sanitarną i elektryczną.

Ich wyniki, a tym samym dalszy zakres prac, mają być znane w połowie przyszłego tygodnia. Tymczasem istnieje możliwość, by niebawem pierwsi mieszkańcy powrócili do tamtejszego DPS-u - zapowiada Starosta.

Dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej uruchomić prawe skrzydło obiektu, które nie ucierpiało w trakcie pożaru. Tam będziemy mogli przygotować 64 miejsca dla naszych mieszkańców.

19 mieszkańców DPS-u w Szczwanie czasowo zamieszkało w Domu Kombatanta w Zielonej Górze. Dyrektorka zielonogórskiej placówki Elżbieta Michałowska przyznaje, że nie było żadnych problemów z ich zakwaterowaniem.

Jest personel DPS-u ze Szczawna. Dla nich to ważne bo oni wszyscy się znają. Dla nas łatwiej zauważyć, że ktoś czegoś potrzebuje, bo nawet jeżeli tego nie powie to pracownicy na tyle go znają, że są w stanie wiedzieć, czy chce się położyć, lub coś zjeść. To olbrzymie wsparcie.

Pojawiały się wątpliwości, czy dodatkowi mieszkańcy będą zbyt dużym wymaganiem dla personelu. Dyrektorka uspokaja.

Nikt z naszych pracowników nie musi pracować przy mieszkańcach ze Szczawna. Poza tym, że na przykład terapeuta zajęciowy przeprowadzi jakieś zajęcia, bo wiadomo, że wszystkich tutaj nie ma, więc to pomoc w zasadzie jednej osoby.

Dom Kombatanta funkcjonuje normalnie, nie ma też żadnych przestojów związanych z przyjęciem nowych mieszkańców. ​