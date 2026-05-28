Dramatyczny pożar w Lutolu. Ogień pojawił się w dużej chlewni

Duży pożar chlewni w miejscowości Lutol

W czwartek 20 zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem chlewni w Lutolu, w powiecie żarskim. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło tuż przed godz. 14:00.

Jak przekazały służby, w wyniku pożaru zginęło około 150 macior i 2 tys. prosiąt. Na miejscu prowadzono ewakuację zwierząt z sąsiednich budynków.

- 350 macior zostało przez strażaków ewakuowanych na zewnątrz, one znajdują się w bezpiecznym miejscu. Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu z personelu nic się nie stało. Nie ma również zagrożenia na budynki sąsiednie, w każdym z których znajduje się po około 400 świń - relacjonował w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Nie wiadomo, co doprowadziło do pożaru. Wyjaśnieniem tej kwestii zajmą się teraz odpowiednie służby.

Współpraca: Klaudia Mazurek / Radio ESKA

