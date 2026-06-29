Dwa dni pełne sztuki ulicznej!

Klaudia Mazurek
2026-06-29 6:47

Artyści z różnych stron świata, widowiskowe pokazy cyrkowe, akrobatyka i muzyka na żywo – już 25 i 26 sierpnia Zielona Góra ponownie stanie się gospodarzem festiwalu Busker Tour 2026. Wydarzenie odbędzie się na deptaku oraz placu przy Filharmonii Zielonogórskiej.

cyrk
Autor: Beyzanur Kaplan/ Pexels.com

Tegoroczna edycja Busker Tour przyniesie kilkanaście nowych autorskich pokazów przygotowanych przez artystów ulicznych z m.in. Japonii, Tajwanu, Australii i Holandii. Publiczność będzie mogła zobaczyć widowiskowe występy z pogranicza cyrku i sztuk performatywnych – akrobatykę, kontorsje, pokazy z hula-hop, kołem Cyra, diabolo oraz występy muzyczne z wykorzystaniem orientalnych instrumentów i techniki live-looping.

Pokazy odbywać się będą w godzinach 12.00–22.00. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zgodnie z tradycją występów ulicznych, w przypadku udanego występu można wesprzeć artystów datkiem wrzuconym do kapelusza. Szczegóły na stronie organizatora. 