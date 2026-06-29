Dwa dni pełne sztuki ulicznej!

Tegoroczna edycja Busker Tour przyniesie kilkanaście nowych autorskich pokazów przygotowanych przez artystów ulicznych z m.in. Japonii, Tajwanu, Australii i Holandii. Publiczność będzie mogła zobaczyć widowiskowe występy z pogranicza cyrku i sztuk performatywnych – akrobatykę, kontorsje, pokazy z hula-hop, kołem Cyra, diabolo oraz występy muzyczne z wykorzystaniem orientalnych instrumentów i techniki live-looping.

Pokazy odbywać się będą w godzinach 12.00–22.00. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zgodnie z tradycją występów ulicznych, w przypadku udanego występu można wesprzeć artystów datkiem wrzuconym do kapelusza. Szczegóły na stronie organizatora.