Gdzie w naszej okolicy oglądać zaćmienie słońca?

Już jutro w naszym regionie będzie można oglądać częściowe zaćmienie Słońca. W Zielonej Górze Księżyc w fazie maksymalnej zasłoni około 85 procent tarczy Słońca.

Planetarium Wenus organizuje wspólne oglądanie tego zjawiska. Zarówno początek zaćmienia jak i jego maksymalną fazę będzie można zobaczyć ze Wzgórz Winnych przy zielonogórskiej Palmiarni.

Mieszkańcy będą mogli skorzystać ze specjalnego teleskopu wyposażonego w filtr słoneczny. Do dyspozycji będzie też kilkadziesiąt par specjalnych okularów.

Wspólne obserwacje ruszą o godzinie 18:30. Maksimum zaćmienia nastąpi o 20:08.