Historyczne autobusy ruszą po Zielonej!

Zakład w osobie prezesa Roberta Karwackiego zaprasza w sobotę na Dzień Otwarty.

Będą autobusy historyczne. Nasi miłośnicy posiadają takie dwa, dodatkowe dwa będą z innych miast. Każdy będzie mógł wejść, zrobić sobie zdjęcie, nacisnąć kilka guzików i powiedzieć coś przez mikrofon.

22 września Dzień bez Samochodu. Będzie można wtedy podróżować autobusami za darmo.

To promowanie transportu publicznego i my się w to włączyliśmy. Osoby, które tego dnia będą miały ze sobą dowód rejestracyjny, wraz z osobą towarzyszącą nie będę musiały płacić za bilety.

To wszystko w ramach rozpoczynającego się dziś Europejskiego Tygodnia Mobilności.