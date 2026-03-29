Inny by już umarł, a on wsiadł na rower. Szokujące tłumaczenie

Pijany rowerzysta w Słubicach. Mężczyzna miał ponad 4,5 promila

W czwartek, 26 marca, na ulicach Słubic doszło do niebezpiecznej sytuacji, którą w porę przerwali funkcjonariusze z miejscowej drogówki. Ich uwagę przykuł rowerzysta, który całkowicie nie panował nad swoim torem jazdy. Cyklista poruszał się po całej szerokości trasy, stanowiąc ogromne zagrożenie zarówno dla siebie samego, jak i dla mijających go zmotoryzowanych. Mundurowi natychmiast ruszyli do akcji.

Po zatrzymaniu cyklisty przeprowadzono standardowe badanie trzeźwości, a jego wynik zszokował interweniujących. Wyświetlacz alkomatu pokazał przeszło 4,5 promila, co w literaturze medycznej klasyfikowane jest jako dawka potencjalnie śmiertelna, mogąca wywołać nagłą utratę przytomności lub zapadnięcie w głęboką śpiączkę.

Szokujące tłumaczenie rowerzysty

Skrajnie nietrzeźwy 31-latek zupełnie nie zdawał sobie sprawy z powagi swojego zachowania na drodze. Mężczyzna starał się zbagatelizować całe zdarzenie, naiwnie tłumacząc się przed stróżami prawa szybkim wypadkiem na zakupy.

– Styl jazdy mężczyzny ewidentnie wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Kierujący swoim rowerem jechał całą szerokością jezdni od lewej do prawej strony. Stanowił zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego – mówi asp. sztab. Murmyło z KPP w Słubicach. - Mężczyzna oznajmił mundurowym, że wybrał się tylko na chwilę do sklepu.

Funkcjonariusze natychmiastowo odebrali mu możliwość kontynuowania niebezpiecznej przejażdżki. Teraz za tę absurdalną i groźną eskapadę mieszkaniec Słubic będzie musiał odpowiedzieć przed obliczem wymiaru sprawiedliwości.

Śmiertelna dawka alkoholu. Kiedy organizm przestaje funkcjonować?

Zgodnie z oficjalnymi analizami ekspertów od toksykologii oraz statystykami prowadzonymi przez policję, wpływ tak gigantycznych ilości promili na ludzkie ciało bywa druzgocący:

Stężenie na poziomie od 4 do 5 promili to zazwyczaj bezpośrednia droga do zatrzymania akcji oddechowej , głębokiej śpiączki, a w skrajnych przypadkach zgonu.

, głębokiej śpiączki, a w skrajnych przypadkach zgonu. Taka ilość płynów etylowych we krwi powoduje drastyczne zatrucie narządów wewnętrznych oraz krytyczne zaburzenia układu nerwowego i oddechowego.

Medycyna zna przypadki przetrwania jeszcze wyższych stężeń, jednak zazwyczaj dotyczy to osób w zaawansowanym stadium nałogu, których organizm wytworzył patologiczną tolerancję na truciznę.

W kontekście zatrzymanego 31-latka ze Słubic, rezultat opiewający na 4,5 promila oznaczał dosłowne balansowanie na cienkiej granicy między życiem a śmiercią.

Policja apeluje do nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego

Przedstawiciele słubickiej komendy po raz kolejny biją na alarm, przypominając, że każda osoba włączająca się do ruchu po spożyciu trunków stanowi tykającą bombę na drodze, i to bez względu na fakt, czy steruje autem osobowym, rowerem czy popularną elektryczną hulajnogą.

– Przypominamy, że takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Stan nietrzeźwości, niezależnie od tego, czy dotyczy kierującego samochodem, rowerem, czy nawet hulajnogą elektryczną, istotnie wpływa na czas reakcji, ocenę sytuacji i zdolność do podejmowania właściwych decyzji na drodze - dodaje policjantka.

Interwencja policyjnego patrolu zapobiegła rozlewowi krwi na drodze

Gdyby czujni mundurowi na czas nie wypatrzyli wężykującego 31-latka, jego błaha wyprawa do pobliskiego punktu handlowego mogłaby zakończyć się fatalnym w skutkach i makabrycznym wypadkiem, zagrażając nie tylko samemu kierowcy, ale i przypadkowym spacerowiczom.

Stróże prawa zapewniają, że nie zrezygnują ze zmożonych kontroli trzeźwości i z pełną stanowczością podkreślają kluczową zasadę: łączenie napojów wyskokowych z prowadzeniem jakichkolwiek wehikułów to prosta droga do cmentarza.

Sonda Czy jesteś za zaostrzeniem kar dla pijanych i naćpanych kierowców? TAK NIE Nie mam zdania w tej sprawie