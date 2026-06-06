Tragiczny wypadek pod Zieloną Górą. Fiat Punto wjechał w dzika, nie żyje 54-letni mężczyzna

Zderzenie ze zwierzęciem i zablokowana trasa DK27

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni poranek na odcinku drogowym pomiędzy Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą. Z informacji udostępnionych przez dyżurnego lokalnego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że na 57. kilometrze drogi krajowej numer 27 wprowadzono całkowitą blokadę przejazdu. Podróżujący w tamtym rejonie kierowcy są obecnie kierowani na zastępczą trasę drogą wojewódzką numer 279, a pracujące na miejscu służby przewidują, że problemy komunikacyjne utrzymają się przez kilka kolejnych godzin.

Tragiczny wypadek w Świdnicy. Zderzenie Fiata Punto z dzikiem

Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku wstępnie ocenili przebieg tego makabrycznego zdarzenia. Prowadzący samochód osobowy 21-letni mężczyzna został całkowicie zaskoczony przez dzika, który w ułamku sekundy pojawił się na jezdni. Wynikiem tego nieoczekiwanego wtargnięcia było potężne zderzenie, przez które osobowy Fiat Punto całkowicie stracił przyczepność i dachował.

Jak wskazała w komunikacie dla Polskiej Agencji Prasowej podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, „Młody mężczyzna podróżował ze swoimi rodzicami”. Trzyosobowa rodzina wspólnie pokonywała poranną trasę, zupełnie nie spodziewając się tak drastycznego w skutkach zdarzenia.

Śmiertelny wypadek pod Zieloną Górą. Nie żyje 54-latek

Na miejscu zdarzenia natychmiast podjęto akcję ratunkową, jednak medykom nie udało się przywrócić funkcji życiowych 54-letniego ojca kierowcy. Prowadzący auto 21-latek oraz towarzysząca im 48-letnia matka odnieśli poważne obrażenia i zostali pilnie przetransportowani do najbliższego szpitala na specjalistyczną obserwację. Wyjaśnieniem dokładnego przebiegu oraz wszelkich okoliczności tej tragedii zajmują się obecnie policjanci, którzy prowadzą swoje działania pod ścisłym nadzorem lokalnego prokuratora.

Blokada DK27 w Świdnicy. Służby wyznaczyły objazdy

Przejazd trasą krajową numer 27 w miejscu wypadku jest nadal całkowicie niemożliwy ze względu na prowadzone tam czynności dochodzeniowe. Przedstawiciele służb ratunkowych i porządkowych przypominają zmotoryzowanym o zachowaniu szczególnej uwagi za kierownicą. Kierowcy proszeni są o bezwzględne słuchanie poleceń wydawanych przez policjantów oraz bardzo uważne obserwowanie znaków informujących o wyznaczonych trasach zastępczych.

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