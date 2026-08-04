Nawet 2 tysiące złotych za pracę dyplomową. Uniwersytet Zielonogórski ogłosił konkurs

Uniwersytet Zielonogórski po raz czwarty organizuje konkurs „Bez różnicy płci” na najlepszą pracę dyplomową o tematyce równościowej. Wziąć w nim mogą udział absolwenci, którzy obronili pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską w 2026 roku.

Do konkursu można zgłaszać prace poruszające zagadnienia związane z równością kobiet i mężczyzn, płcią biologiczną i kulturową, różnorodnością, dyskryminacją czy równym traktowaniem. Nie ma znaczenia kierunek studiów – liczy się tematyka pracy i sposób ujęcia problemu.

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody finansowe. Za pierwsze miejsce przewidziano 2 tysiące złotych, a wyróżnione zostaną także kolejne prace.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.