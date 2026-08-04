Podróż po kosmosie w Planetobusie!

Planetobus to mobilne planetarium Centrum Nauki Kopernik, które odwiedza miasta w całej Polsce. Podczas seansów uczestnicy mogą zobaczyć rozgwieżdżone niebo, poznać planety, gwiazdozbiory i inne obiekty kosmiczne, a wszystko odbywa się w przystępnej i atrakcyjnej formie.

W Żarach Planetobus stanie przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Karola Szymanowskiego 8. Pokazy odbędą się w środę i czwartek, 5 oraz 6 sierpnia. Wstęp jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. Więcej informacji na stronie organizatora.