Jubileuszowe CORNO Brass Music Festival

Uczestnicy i publiczność będą mogli wziąć udział w koncertach, kursach mistrzowskich, wykładach oraz wydarzeniach towarzyszących. Festiwal od lat łączy edukację z koncertami na najwyższym poziomie, dając młodym muzykom możliwość pracy z uznanymi pedagogami.

W programie jubileuszowej edycji znalazły się koncerty kameralne i symfoniczne z udziałem artystów reprezentujących wszystkie instrumenty dęte blaszane. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie koncert Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Christiana Lindberga z udziałem festiwalowych muzyków.

CORNO Brass Music Festival to jednak nie tylko koncerty. Organizatorzy przygotowali także warsztaty dla uczniów, studentów i profesjonalnych muzyków, a także wykłady, terapię oddechową, zajęcia z jogi dla muzyków oraz wystawę instrumentów. Szczegółowy program wydarzeń dostępny jest na stronie organizatora.