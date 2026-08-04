Jubileuszowe CORNO Brass Music Festival

Klaudia Mazurek
2026-08-04 7:13

Już po raz dziesiąty Zielona Góra stała się stolicą muzyki instrumentów dętych blaszanych. Do 8 sierpnia odbywa się jubileuszowa edycja CORNO Brass Music Festival, która połączy koncerty, warsztaty i spotkania z wybitnymi artystami z Polski i zagranicy.

Dłonie muzyka trzymające trąbkę podczas koncertu. O CORNO Brass Music Festival przeczytasz w Eska Zielona-Góra.
Autor: Pexels.com

Uczestnicy i publiczność będą mogli wziąć udział w koncertach, kursach mistrzowskich, wykładach oraz wydarzeniach towarzyszących. Festiwal od lat łączy edukację z koncertami na najwyższym poziomie, dając młodym muzykom możliwość pracy z uznanymi pedagogami.

W programie jubileuszowej edycji znalazły się koncerty kameralne i symfoniczne z udziałem artystów reprezentujących wszystkie instrumenty dęte blaszane. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie koncert Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Christiana Lindberga z udziałem festiwalowych muzyków.

CORNO Brass Music Festival to jednak nie tylko koncerty. Organizatorzy przygotowali także warsztaty dla uczniów, studentów i profesjonalnych muzyków, a także wykłady, terapię oddechową, zajęcia z jogi dla muzyków oraz wystawę instrumentów. Szczegółowy program wydarzeń dostępny jest na stronie organizatora.