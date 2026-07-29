Trwa dramatyczna walka z czasem! Policja i strażacy szukają 76-letniego Janusza

Trwają intensywne poszukiwania 76-letniego Janusza Szczęsnego, który zaginął w miejscowości Bronków w powiecie krośnieńskim. Mężczyzna po raz ostatni był widziany w poniedziałek, 27 lipca, około godziny 18.00. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu.

Jak przekazała nadkom. Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, w działania zaangażowano znaczne siły i środki. Krośnieńskich policjantów wspierają funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Na miejscu pracują także strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownicy ze Specjalistycznej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej ze Świebodzina.

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Służby wykorzystują specjalistyczny sprzęt, w tym mobilne centrum dowodzenia, drony, quady, samochody terenowe, psy wyszkolone do poszukiwania osób zaginionych oraz śmigłowiec. Jak podkreślają mundurowi, w tego typu sprawach czas odgrywa kluczową rolę.

76-letni Janusz Szczęsny ma około 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy i brodę. Policja przekazała, że mężczyzna ma problemy z koordynacją ruchową i wymaga pomocy przy wstawaniu.

W chwili zaginięcia prawdopodobnie ubrany był w szarą kurtkę typu wiatrówka lub szary polar, spodnie materiałowe typu bojówki w kolorze khaki oraz czarne buty trekkingowe. Mógł mieć przy sobie niewielki czarny plecak.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim pod numerem telefonu 47 79 45 211 lub z numerem alarmowym 112. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może pomóc w odnalezieniu 76-latka.