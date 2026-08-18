Już w niedzielę impreza pełna smaku

Całość w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Czeka sporo różnych atrakcji związanych z lubuskimi smakami.

W programie wydarzenia znajdują się między innymi degustacje produktów regionalnych, warsztaty z producentami, quiz z nagrodami czy koncerty.

To jednak nie koniec. Podczas II Święta Produktu Regionalnego Województwa Lubuskiego dowiemy się kto zdobędzie Złoty Fartuch Konsumenta. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym było głosowanie internetowe. W drugim spośród finalistów wyłoniony zostanie zwycięzca, a poznamy go właśnie podczas wydarzenia.

Impreza w niedzielę 23 sierpnia od godziny 10:00 do 15:00.