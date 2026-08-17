Solanin wraca do Nowej Soli

W programie projekcje konkursowe, pełnometrażowe debiuty, spotkania z twórcami i wydarzenia towarzyszące. Solanin Film Festiwal potrwa od 18 do 23 sierpnia. Jubileuszowa edycja przynosi także nowość – Konkurs Debiutów, w którym o statuetkę powalczy pięć pełnometrażowych produkcji. Wśród nich są między innymi „LARP. Miłość, trolle i inne questy” oraz „Życie dla początkujących”. Nie zabraknie także najważniejszej części Solanina, czyli konkursów krótkiego metrażu. W tym roku do finałowej selekcji trafiło 30 filmów wybranych z ponad 600 zgłoszeń. Produkcje będą rywalizować w czterech kategoriach: fabularnej, dokumentalnej, animowanej i kina niezależnego.

Festiwal to jednak nie tylko seanse. W programie znalazły się również spotkania i wydarzenia towarzyszące, a podczas gali 22 sierpnia poznamy laureatów tegorocznych konkursów. Młodzi jurorzy obejrzą około 30 filmów i sami zdecydują, komu przyznać swoją statuetkę.

Szczegółowy harmonogram projekcji i wydarzeń jest dostępny na stronie festiwalu.