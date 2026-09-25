Niemcy podsumowują kontrole na granicy z Polską. Wiemy ile to kosztuje

Mniej nielegalnych przekroczeń granicy we Frankfurcie

Z doniesień niemieckiego dziennika „Welt”, bazującego na rządowej odpowiedzi udzielonej politykom partii Die Linke, wynika interesujący obraz sytuacji. W drugim kwartale 2026 roku funkcjonariusze Policji Federalnej zanotowali 410 incydentów związanych z bezprawnym wjazdem do Niemiec w strefie odpowiedzialności placówki we Frankfurcie nad Odrą.

Jest to drastyczny wręcz spadek w zestawieniu z tym samym kwartałem 2025 roku. Wtedy to mundurowi zarejestrowali 842 podobne naruszenia przepisów. Jak łatwo policzyć, skala ujawnionych nielegalnych przejść przez granicę skurczyła się o ponad 50 procent.

Zbieżny trend rysował się zresztą już na początku 2026 roku. Pomiędzy styczniem a marcem służby zaliczyły 461 nielegalnych przekroczeń granicy, podczas gdy dwanaście miesięcy wcześniej statystyki wskazywały na 766 takich zdarzeń.

Spadek liczby zatrzymanych przemytników ludzi

Zauważalnie spadła również liczba wykrywanych przypadków organizowania przemytu ludzi. W drugim kwartale 2026 roku policjanci natrafili na trzy takie zdarzenia, podczas gdy w identycznym okresie roku 2025 odnotowano ich pięć.

Przytoczone statystyki obejmują cały rejon podlegający pod zarząd Policji Federalnej we Frankfurcie nad Odrą. Wliczają się w to również przejścia graniczne zlokalizowane blisko Słubic oraz popularna autostrada A12 kierująca ruch do Berlina.

Ogromne koszty utrzymania punktów kontrolnych

Zapewnienie ciągłości pracy punktów kontrolnych to wydatek rzędu ogromnych sum. Według danych zaprezentowanych przez niemieckich decydentów, samo przeorganizowanie ruchu i postawienie stanowiska przy trasie A12 kosztowało około 820 tys. euro.

Wydatki jednak na tym się nie kończą. Miesięczna opłata za wynajem niezbędnej bazy logistycznej przy stanowisku wynosi około 2300 euro. Dodatkowo bieżące jej funkcjonowanie pochłania kolejne 24 tys. euro co miesiąc.

Dodatkowe obciążenie dla niemieckiego budżetu stanowią patrole stacjonujące na moście łączącym Frankfurt ze Słubicami. W tamtym miejscu Policja Federalna wykłada 2300 euro miesięcznie na opłaty za wynajem i około 15 tys. euro w związku z bieżącym utrzymaniem bazy i prowadzeniem działań w terenie.

Niemieckie kontrole trwają od jesieni 2023 roku

Sąsiedzi zza Odry sprawdzają przejeżdżających przez polską granicę nieprzerwanie od października 2023 roku. Według tłumaczeń rządu, cała operacja ma na celu powstrzymanie napływu nielegalnych imigrantów i ukrócenie procederu przemytu ludzi.

Ostatnie dane pokazują dobitnie, że skala prób ominięcia prawa przez cudzoziemców w rejonie Ziemi Lubuskiej odczuwalnie zmalała. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ten gigantyczny system kontrolny wyciąga z publicznej kasy dziesiątki tysięcy euro co miesiąc i ogółem pociągnął za sobą już setki tysięcy euro kosztów inwestycyjnych.

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