Kasa czeka na lubuskich uczniów.

Wnioski do programów „Lubuskie Talenty” i „Lubuscy Zawodowcy” można składać do 30 września, mówi Anna Chinalska z Urzędu Marszałkowskiego.

Dla uczniów szkół podstawowych to 8000 zł, a dla uczniów liceów ogólnokształcących, szkół branżowych i techników to kwota 10 000 zł. Wypłacamy to w danym roku szkolnym w kilku transzach.

Jak mówi stypendystka Lubuskich Talentów Zuzanna Makowska, warto się zdecydować.

Swoje stypendium przeznaczyłam na opłacenie internatu, bo jestem z Żagania. Kupiłam pomoce dydaktyczne, tableta, żebym nie musiała przewozić wielu podręczników. Opłaciłam też wiele różnych zajęć dodatkowych.

Swój udział w programie, ponownie zadeklarował Jakub Wawrzynowicz.

Po pierwsze są to bardzo duże środki w tak młodym wieku. Pozwalają na bardzo szybki, dynamiczny rozwój. Nie każdy nastolatek jest w stanie zakupić sobie sprzęt za nawet 10 tysięcy złotych. A po drugie otrzymujemy wsparcie w postaci opiekuna dydaktycznego w szkole.

Wnioski do obu programów można składać do 30 września 2026 r., do godz. 15.30.