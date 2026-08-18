Kto zagra na Winobraniu? Już wiemy!

Na głównej scenie podczas Winobrania wystąpią : Margaret, Zakopower, Łona, Konieczny i Krupa, Oskar Cyms, Grubson, Patrycja Markowska czy Ewa Farna.
W mieście staną trzy sceny.
Scena główna muzyczna przy Filharmonii Zielonogórskiej, scena przy Placu Teatralnym oraz scena przy Palmiarni. Główne gwiazdy wystąpią przy Filharmonii, natomiast będzie wiele gwiazd i wystąpień artystycznych przy Placu Teatralnym.
Mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
Winobranie ruszy 4-go i potrwa do 13-go września.