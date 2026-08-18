Kto zagra na Winobraniu? Już wiemy!

Aleksandra Kanoniak
2026-08-18 9:34

4 września rusza jedna z największych imprez w Lubuskiem. Wiemy już kto wystąpi na winobraniowej scenie.

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Autor: pixabay.com/ CC BY-ND 1.0

Na głównej scenie podczas Winobrania wystąpią : Margaret, Zakopower, Łona, Konieczny i Krupa, Oskar Cyms, Grubson, Patrycja Markowska czy Ewa Farna.

W mieście staną trzy sceny.

Scena główna muzyczna przy Filharmonii Zielonogórskiej, scena przy Placu Teatralnym oraz scena przy Palmiarni. Główne gwiazdy wystąpią przy Filharmonii, natomiast będzie wiele gwiazd i wystąpień artystycznych przy Placu Teatralnym. 

Mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.

Winobranie ruszy 4-go i potrwa do 13-go września. 