16-latek szalał motocyklem po Zielonej Górze. Nawet nie miał prawa jazdy

Motocyklista wykonywał niebezpieczne manewry w otwartym ruchu.

16-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.

Jego przejazdy nagrały kamery miejskiego monitoringu.

Materiały filmowe zostaną przekazane sądowi rodzinnemu.

Do zielonogórskich policjantów od pewnego czasu docierały informacje o motocykliście, który regularnie jeździł po mieście na jednym kole lub celowo wprowadzał pojazd w poślizg. Do podobnych sytuacji miało dochodzić wielokrotnie, między innymi podczas ruszania ze skrzyżowań po zmianie świateł.

Kierujący rejestrował swoje przejazdy, a następnie zamieszczał nagrania w internecie. Niebezpieczne manewry zostały również utrwalone przez kamery miejskiego monitoringu. Na podstawie zgromadzonych materiałów policjanci ustalili tożsamość motocyklisty.

Okazało się, że jednośladem kierował 16-letni chłopak, który nie miał prawa jazdy.

Nagrania trafią do sądu rodzinnego

Ze względu na wiek nastolatka sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego. Chłopak będzie odpowiadał jako nieletni sprawca czynów karalnych. Do akt postępowania mają zostać dołączone nagrania z miejskiego monitoringu oraz filmy opublikowane przez 16-latka w sieci.

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Zatrzymanie motocyklisty było efektem współpracy zielonogórskiej drogówki z Centrum Monitoringu Wizyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra. Policja zapowiada również kolejne nocne kontrole w centrum. Działania mają związek między innymi ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi głośnych przejazdów motocykli i samochodów, które zakłócają nocny spoczynek.

Driftowanie i jazda na jednym kole są zabronione

Policja przypomina, że ćwiczenie jazdy w kontrolowanym poślizgu lub na jednym kole powinno odbywać się wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach, takich jak tory, lotniska czy Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy. Wykonywanie podobnych manewrów na publicznych ulicach stwarza zagrożenie zarówno dla kierującego, jak i pozostałych uczestników ruchu.

- Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie 30 marca 2026, celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg (driftowanie) oraz celowa utrata styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół jest zakazana i policjanci mogą zatrzymać kierującemu za takie wykroczenie prawo jazdy - informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z KMP w Zielonej Górze.