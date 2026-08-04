Wakacyjne spotkania z pisarzami

Letni cykl „Książka na leżaku” to propozycja dla tych, którzy wakacyjny czas lubią spędzać w towarzystwie dobrej literatury. Spotkania są okazją nie tylko do poznania autorów, ale też do posłuchania historii stojących za ich książkami i porozmawiania o literackich bohaterach. W sierpniu w sali imienia Janusza Koniusza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbędzie się kilka spotkań.

6 sierpnia gościem będzie poeta Władysław Klępka, który opowie o najnowszym tomiku „Sfumato”, z kolei 13 sierpnia Bibliotekę odwiedzi Marcel Moss, autor powieści kryminalnych i młodzieżowych. Spotkanie autorskie będzie połączone z promocją najnowszej książki „Ścigani”.

Tydzień później – 20 sierpnia – z czytelnikami spotka się Mieczysław Gorzka. Tematem rozmowy będzie seria „Spadek po mojemu”. Cykl zakończy 27 sierpnia spotkanie z Martą Maciejewską, poświęcone jej twórczości i książce „Życie, które nigdy nie nadeszło”.

Wszystkie spotkania odbędą się w sali imienia Janusza Koniusza w głównej siedzibie Biblioteki Norwida. Początek każdego z nich o godzinie 18:00.