LOTTO Bieg BachUZa już we wrześniu!

Klaudia Mazurek
2026-08-04 7:34

Biegacze ponownie opanują ulice Zielonej Góry. We wrześniu, w ramach Winobrania, odbędzie się 41. LOTTO Bieg BachUZa. Uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach, a zainteresowanie wydarzeniem od początku jest bardzo duże.

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Autor: Pexels.com

LOTTO Bieg BachUZa odbędzie się we wrześniu w ramach zielonogórskiego Winobrania. To jedno z wydarzeń sportowych towarzyszących świętu miasta, które co roku przyciąga zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Na uczestników czekają dwie trasy – 2,5 oraz 5 kilometrów. 

Duże zainteresowanie wydarzeniem widać już na etapie zapisów. W ciągu zaledwie dwóch dni od ich uruchomienia na listach startowych znalazło się ponad 450 uczestników. 

Szczegóły dotyczące biegu dostępne są na stronie AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.