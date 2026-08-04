LOTTO Bieg BachUZa już we wrześniu!

LOTTO Bieg BachUZa odbędzie się we wrześniu w ramach zielonogórskiego Winobrania. To jedno z wydarzeń sportowych towarzyszących świętu miasta, które co roku przyciąga zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Na uczestników czekają dwie trasy – 2,5 oraz 5 kilometrów.

Duże zainteresowanie wydarzeniem widać już na etapie zapisów. W ciągu zaledwie dwóch dni od ich uruchomienia na listach startowych znalazło się ponad 450 uczestników.

Szczegóły dotyczące biegu dostępne są na stronie AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.