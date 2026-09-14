Jubileusz na pełnej mocy. Żagań z Eska Music Tour odpala Jarmark Świętego Michała

Jarmark Świętego Michała w Żaganiu: Od XIV wieku do współczesności – fascynująca historia i tradycja

Historia Jarmarku Świętego Michała to opowieść o wiekowej tradycji, która nierozerwalnie związana jest z Żaganiem. Początki tego wyjątkowego wydarzenia sięgają aż XIV wieku, kiedy to atrakcyjne położenie miasta na szlaku handlowym, zwanym „traktem solnym”, sprzyjało rozwojowi lokalnego handlu. Wówczas narodziła się idea organizacji corocznych targów, które odbywały się zawsze 29 września, w dzień świętego Michała. To właśnie te historyczne korzenie stanowią fundament współczesnego święta, które w unowocześnionej formie powróciło do Żagania pod koniec XX wieku. Dziś, jako wydarzenie kulturalno-handlowe, Jarmark Świętego Michała kontynuuje dziedzictwo przodków, łącząc je z nowoczesną rozrywką i bogatym programem artystycznym, który co roku przyciąga do miasta tysiące turystów i mieszkańców.

Centralnym punktem i wizytówką Żagania jest monumentalny pałac książęcy, wokół którego rozlokowane są wszystkie atrakcje Jarmarku Świętego Michała. To właśnie z tym historycznym obiektem związany jest niezwykły symbol tegorocznej, jubileuszowej edycji – złoty MaszkarON. Ten tajemniczy element architektoniczny, wywodzący się z miejskiej legendy i umieszczony na elewacji pałacu, stał się inspiracją dla hasła przewodniego „MaszkarON!” i jednocześnie twarzą całego wydarzenia. Barwne stragany z rękodziełem, unikalnymi lokalnymi produktami oraz stoiska gastronomiczne oferujące regionalne przysmaki tworzą niepowtarzalną atmosferę, zachęcając do spacerów i odkrywania uroków Jarmarku. Dla rodzin z dziećmi przygotowano lunapark, który gwarantuje dawkę adrenaliny i beztroskiej zabawy.

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Trzy dni pełne świetnej zabawy

Impreza rozpocznie się uroczystym korowodem, który przejdzie ulicami: Skarbową, pl. Wolności, Rynek, Keplera, Długa, Bracka, Pl. Słowiański, Szprotawska, po którym nastąpi Wielki Bankiet dla Mieszkańców Żagania. Poprowadzi go Burmistrz Sławomir Kowal oraz Master Chef Krzysztof Bigus.

Tegoroczna odsłona Jarmarku Świętego Michała w Żaganiu zapowiada się spektakularnie, a organizatorzy zadbali o to, by na dwóch scenach wystąpiły prawdziwe gwiazdy polskiej estrady. Imprezę rozkręci ESKA Music Tour! Wśród gwiazd znajdą się takie ikony jak Edyta Górniak, Halina Frąckowiak i zespół Ich Troje, ale także artyści młodego pokolenia.

Oprócz koncertów w Żaganiu, na odwiedzających czekać będą barwne stragany z lokalnym rękodziełem, wyśmienita gastronomia, a także lunapark dla najmłodszych. Nie zabraknie również wyjątkowej atmosfery, tworzonej przez unikalny symbol Jarmarku – tajemniczego złotego maszkarona, który stał się twarzą tej jubileuszowej edycji. Przygotujcie się na trzy dni pełne muzyki, zabawy i historycznych akcentów w sercu Żagania!

Plan koncertów

W piątek, 18 września wystąpią:

Zalia,

Fisz Emade Tworzywo

Kaz Bałagane

Skytech

W sobotę 19 września zagrają:

Mr. Polska

Ich Troje

Bartheez

W niedzielę 20 września na scenie pojawią się:

Halina Frąckowiak z zespołem

Sztywny Pal Azji

Edyta Górniak