Kasjerka "dorabiała na boku" do pensji. Teraz ma 25 zarzutów

Kasjerka na celowniku policji

Od końca maja do początku lipca 2026 roku 37‑letnia pracownica jednego ze sklepów w Zielonej Górze miała wykorzystywać swoją pozycję, by wyprowadzać pieniądze z firmowej kasy. Według ustaleń kryminalnych z Komisariatu Policji II, kobieta dokonywała nielegalnych transakcji, dzięki którym przywłaszczyła ponad 12 tysięcy złotych.

To jednak nie wszystko. Śledczy ustalili, że kasjerka miała również dopuszczać się oszustw na kwotę przekraczającą 8 tysięcy złotych. Łączne straty właściciela sklepu wyniosły ponad 20 tysięcy złotych.

25 zarzutów i wcześniejsza kara

Kryminalni przeanalizowali materiał dowodowy i zatrzymali 37‑latkę. Kobieta usłyszała 25 zarzutów dotyczących przywłaszczenia mienia oraz oszustw. Jak się okazało, to nie jej pierwsze starcie z wymiarem sprawiedliwości.

– Podejrzana ma do odbycia karę 1 roku i 22 dni pozbawienia wolności, orzeczoną w związku z wcześniejszą sprawą. Po wykonaniu czynności procesowych została przewieziona do aresztu, gdzie rozpocznie zasądzoną karę – informuje mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Mechanizm działania kasjerki

Śledczy ustalili, że kobieta działała w sposób powtarzalny i przemyślany. Wykorzystywała dostęp do systemu kasowego, wykonując transakcje, które nie miały pokrycia w rzeczywistości.

– Kobieta miała dokonywać nielegalnych operacji finansowych, które pozwalały jej na przywłaszczanie pieniędzy oraz wprowadzanie właściciela sklepu w błąd. Straty są znaczące, dlatego sprawa została potraktowana priorytetowo – podkreśla mł. asp. Baran.

O jej przyszłości zdecyduje sąd

Po przewiezieniu do aresztu 37‑latka rozpoczęła odbywanie wcześniej zasądzonej kary. To jednak dopiero początek jej problemów. Teraz odpowie za kolejne przestępstwa, których – według ustaleń policji – dopuściła się podczas pracy w sklepie.

– Materiały w sprawie zostały przekazane do prokuratury. O dalszym losie kobiety zdecyduje sąd – dodaje mł. asp. Baran.

Autor: KMP Zielona Góra/ Materiały prasowe

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