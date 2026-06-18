Kino wraca do Łagowa. Przed nami 55. Lubuskie Lato Filmowe

Przez osiem dni Łagów ponownie stanie się stolicą kina. W programie tegorocznej edycji znalazły się konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych, a także pokazy specjalne, kino plenerowe nad jeziorem oraz spotkania z twórcami.

Na festiwalu pojawią się między innymi reżyserka Agnieszka Holland, krytyk filmowy Tomasz Raczek, aktorka Agnieszka Żulewska, a także Maria Zbąska i Korek Bojanowski.

Organizatorzy przygotowali również propozycje dla najmłodszych widzów, warsztaty twórcze, wystawy oraz spotkania literackie. Nie zabraknie także muzycznych akcentów – podczas finału festiwalu zaplanowano koncert Spiętego.

Lubuskie Lato Filmowe potrwa od 28 czerwca do 5 lipca. Większość wydarzeń odbywać się będzie w Łagowie – między Zamkiem Joannitów, amfiteatrem i festiwalowymi salami kinowymi. Więcej informacji na stronie organizatora.