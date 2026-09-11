Koszmar na SOR-ze po pierwszym weekendzie Winobrania. Rekordzista walczył o życie z prawie 5 promilami!

Winobranie w Zielonej Górze. Plaga nietrzeźwych na oddziale

Winobranie to coroczne wydarzenie w Zielonej Górze, przyciągające miłośników wina i rozrywki z całego kraju. Jednak w tym roku beztroska szybko ustąpiła miejsca interwencjom medycznym. Zgodnie z doniesieniami TVN24, w ciągu zaledwie 48 godzin pomocy na SOR szukało 235 osób, a 25 przypadków stanowiły osoby skrajnie pijane. Wiele wyników oscylowało wokół 3 promili. Lekarze alarmują, że taki stan grozi zapadnięciem w śpiączkę, a także niebezpiecznym obniżeniem ciśnienia i temperatury organizmu.

Pijany pacjent w Zielonej Górze. Miał we krwi prawie 5 promili

Najbardziej wstrząsającą sytuacją była reanimacja mężczyzny, którego organizm musiał poradzić sobie z zatruciem rzędu 4,8 promila.

Medycy ostrzegają, że tak ogromne stężenie etanolu we krwi to bezpośrednie zagrożenie zatrzymaniem krążenia oraz poważnymi problemami z oddychaniem. O tym dramatycznym epizodzie donosiła między innymi „Gazeta Lubuska”, zaznaczając, że to niechlubny rekord ostatnich edycji miejskiego święta.

Dramatyczna sytuacja w szpitalu w Zielonej Górze. Brakuje personelu

Z powodu natłoku poszkodowanych Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze wydał oświadczenie o konieczności awaryjnego uruchomienia kolejnych posłań i wzmocnienia personelu na dyżurach.

Lekarze mierzyli się nie tylko z intoksykacjami, ale też z falą uszkodzeń ciała, które wynikały z potknięć, zamieszania w tłumie i braku równowagi u pijanych uczestników.

W sieci pojawił się gorący apel personelu szpitala: „Szanowni Państwo, bawmy się z umiarem!”.

Nowe przepisy w Zielonej Górze. Nocna sprzedaż wstrzymana

„Gazeta Lubuska” przypomina o trwających debatach władz lokalnych dotyczących zatrzymania handlu alkoholem w godzinach nocnych.

W październiku zaczną obowiązywać nowe przepisy zakazujące sprzedaży alkoholu na wynos po zmroku w Zielonej Górze. Eksperci liczą, że dzięki temu uda się w przyszłości zminimalizować odsetek podobnych dramatów w trakcie masowych wydarzeń.

Sonda Cżęsto pijesz alkohol? Tak, często Rzadko i w niewielkich ilościach W ogóle nie piję alkoholu Wolę nie odpowiadać