Był poszukiwany w Uzbekistanie, wpadł w Słubicach. Ścigał go Interpol czerwoną notą

Rutynowa kontrola Straży Granicznej w Słubicach zakończona sukcesem

Do ujęcia poszukiwanego doszło 1 października, kiedy to na słubickim moście granicznym funkcjonariusze realizowali czynności kontrolne. Wjechać do naszego kraju próbował 57-letni obywatel Ukrainy, wobec którego służby podjęły standardowe działania weryfikacyjne.

Rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, kpt. SG Paweł Biskupik przekazał, że weryfikacja cudzoziemca w bazach danych ujawniła jego status. Okazało się, że mężczyzna widnieje w rejestrach jako osoba poszukiwana na arenie międzynarodowej.

Ukrainiec poszukiwany przez uzbeckie służby

– Okazało się, że 57-latek był poszukiwany za kradzieże, a nakaz jego aresztowania wydały władze Uzbekistanu. Mężczyzna został przekazany słubickiej policji – przekazał kpt. SG Paweł Biskupik.

Zatrzymanego cudzoziemca przekazano lokalnym stróżom prawa, którzy przejęli prowadzenie sprawy. W najbliższym czasie zostaną wykonane kolejne kroki prawne. Możliwe, że wkrótce ruszy formalny proces zmierzający do wydania mężczyzny organom ścigania w Uzbekistanie.

Czerwona nota Interpolu. Co to oznacza?

Czerwona nota Interpolu stanowi najwyższy stopień międzynarodowych alertów wydawanych przez Interpol na wniosek państw członkowskich. Narzędzie to stosuje się w stosunku do osób podejrzanych o najcięższe przestępstwa bądź skazanych omijających karę poprzez ucieczkę do innych państw.

Głównym założeniem noty jest pomoc organom ścigania na całym globie w ustaleniu miejsca pobytu uciekiniera. Dzięki temu można szybko zrealizować zatrzymanie i uruchomić proces ekstradycyjny, aby przestępca odpowiedział za swoje czyny w państwie wydającym nakaz.

Akcja na moście w Słubicach to dowód na skuteczność współdziałania służb w skali globalnej. Dzięki weryfikacjom prowadzonym na granicach organy państwowe efektywnie wyłapują poszukiwanych, którzy próbują uniknąć odpowiedzialności uciekając poza granice własnego państwa.

Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

Czy dostaniesz się do straży granicznej? Takie pytania mogą pojawić się w teście Pytanie 1 z 35 Co oznacza skrót PKW? Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wypadków Polska Kolej Wąskotorowa Następne pytanie