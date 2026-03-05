Kradzież busa w Zielonej Górze i potrącenie w Sławie

Wszystko zaczęło się od kradzieży busa na terenie Zielonej Góry, skąd 30-letni sprawca skierował się do powiatu wschowskiego. Po dotarciu do Sławy, podczas wykonywania manewru zawracania, mężczyzna potrącił pieszego. Zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy poszkodowanemu, kierowca natychmiast odjechał z miejsca zdarzenia, kontynuując ucieczkę w stronę Lubogoszczy. Pokrzywdzony pieszy zachował zimną krew i od razu powiadomił dyżurnego policji we Wschowie, podając dokładne dane pojazdu, w tym jego markę, kolor i numery rejestracyjne.

Agresywne zatrzymanie w Lubogoszczy i próba ucieczki

Skierowany na miejsce patrol policji szybko odnalazł w Lubogoszczy opisanego busa, który stał porzucony z otwartymi drzwiami i opuszczonymi szybami. Co ciekawe, wstępne sprawdzenie w policyjnych systemach nie wykazało, aby pojazd był zgłoszony jako skradziony. W pobliżu zaparkowanego samochodu policjantki zauważyły mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi sprawcy potrącenia. Kiedy podeszły bliżej, aby go wylegitymować, poczuły od niego silną woń alkoholu, a sam 30-latek na widok munduru stał się agresywny i podjął próbę ucieczki. Został jednak szybko obezwładniony, a w trakcie interwencji nadeszła informacja od właściciela pojazdu o zgłoszeniu kradzieży.

Areszt i długa lista zarzutów dla 30-latka

Po zatrzymaniu i sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnej bazie danych okazało się, że ciążą na nim aż trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym dwa o charakterze dożywotnim. Zatrzymanemu pobrano krew do badań, aby ustalić, czy kierował pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W poniedziałek, 2 marca 2026 roku, sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec 30-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży pojazdu oraz złamania sądowych zakazów, a po otrzymaniu wyników badań krwi lista ta może powiększyć się o jazdę w stanie nietrzeźwości. Osobno odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Źródło: Policja.pl

