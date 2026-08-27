Książka za karmę. Pomóż bezdomnym zwierzętom podczas Winobrania

Zasady są proste – wystarczy przynieść ze sobą mokrą karmę dla zwierząt, w puszce lub saszetce. W zamian będzie można wybrać książkę dla siebie. Zebrana karma trafi do potrzebujących, bezdomnych zwierząt znajdujących się pod opieką fundacji.

Akcja odbędzie się w godzinach od 10:00 do 14:00 w holu Biblioteki Norwida, przy Winobraniowym Kiermaszu Książki. Będzie więc okazja, by podczas święta miasta nie tylko znaleźć ciekawą lekturę, ale też zrobić coś dobrego dla czworonożnych podopiecznych. Podczas wydarzenia będzie można również kupić unikatowe kubki, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby zwierząt pod opieką Fundacji Bestaro.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców Zielonej Góry i okolic do udziału. Każda puszka i każda saszetka karmy może pomóc napełnić miskę zwierzaka, który czeka na swój dom.