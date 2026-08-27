"Mamo, wrzuć na luz". Tu mamy mogą na chwilę zwolnić

Bycie mamą to piękny, ale też wymagający czas. Codzienność często kręci się wokół dzieci, domu i obowiązków, a na chwilę dla siebie zwyczajnie brakuje czasu. Właśnie dlatego powstała grupa „Mamo, wrzuć na luz”. To spotkania przy kawie, podczas których można na chwilę zwolnić, porozmawiać z innymi mamami i po prostu pobyć w miłym towarzystwie. Nie ma sztywnego programu ani presji. Jest za to dużo rozmów, śmiechu i wymiany doświadczeń.

Na spotkania przychodzą kobiety na różnych etapach macierzyństwa. Mogą dołączyć zarówno przyszłe mamy, jak i mamy maluszków, przedszkolaków czy starszych dzieci. Każda znajdzie miejsce dla siebie. W spotkaniach biorą udział także maluchy, które znajdą tam przestrzeń do zabawy.

Grupa działa już od około roku i – jak podkreślają organizatorki – zainteresowanie kolejnymi spotkaniami rośnie. Wspólnie udało się stworzyć społeczność, w której mamy nie tylko się poznają, ale także nawiązują relacje i dają sobie wzajemne wsparcie.

W organizacji spotkań pomaga Fundacja Centrum Rodziny, która udostępnia przestrzeń i wspiera inicjatywę. Dzięki temu mamy zyskały bezpieczną przystań, w której mogą regularnie się spotykać. Za udział w spotkaniu obowiązuje cegiełka w wysokości 20 złotych. Całkowity dochód jest przeznaczany na rozwój Fundacji Centrum Rodziny. Pieniądze można wrzucić do skarbonki ustawionej na miejscu.

Organizatorki zachęcają, żeby dołączyły także mamy, które jeszcze nie miały okazji pojawić się na żadnym spotkaniu. Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Bo czasem naprawdę potrzeba niewiele – dobrej kawy, kilku rozmów i chwili, w której można na moment odłożyć wszystkie obowiązki. Spotkania odbywają się cyklicznie, a kolejne terminy będą ogłaszane na bieżąco na grupie „Mamo, wrzuć na luz”.