Mieszkańcy naszego regionu od początku roku stracili już mnóstwo pieniędzy

Ofiary przestępców często tracą oszczędności życia. Metody oszustów są różne, a policja co jakiś czas apeluje o czujność. I zarazem przypomina podstawowe zasady, o których warto pamiętać odbierając telefon lub klikając w link.

Przestępcy często tworzą fałszywą grafikę z wizerunkiem znanych osób lub profesjonalnie wyglądające strony internetowe. Niejednokrotnie zalecają zainstalowanie konkretnej aplikacji na telefonie lub komputerze. Podszywają się też pod instytucje, na przykład banki czy pod policjantów. Często używają też komunikatorów podszywając się pod bliskich i prosząc o blika.

Policjanci po raz kolejny apelują do mieszkańców regionu o czujność i rozwagę.