Motocyklista szarżował nocą po mieście. Słono za to zapłacił

Popisy na jednym kole w oku kamery

W nocy z piątku na sobotę, 20 czerwca, pracownicy obsługujący Centrum Monitoringu Wizyjnego dostrzegli motocyklistę, który przemieszczał się w stronę ulicy Wojska Polskiego. W momencie dotarcia do skrzyżowania z ulicą Kupiecką kierujący poderwał przednie koło maszyny do góry i dalej jechał już tylko na jednym. Ten nieodpowiedzialny manewr nie umknął uwadze operatorów.

Materiały wideo z tego zdarzenia szybko przekazano funkcjonariuszom z drogówki. Stróże prawa sprawnie zidentyfikowali kierowcę, którym okazał się 20-letni mieszkaniec Zielonej Góry.

Zmienione prawo uderza w piratów drogowych

Najnowsze regulacje zawarte w Prawie o ruchu drogowym kategorycznie zabraniają intencjonalnego wprowadzania pojazdu w kontrolowany poślizg. Dodatkowo zabronione jest także celowe odrywanie od jezdni chociażby jednego koła pojazdu podczas jazdy na drogach publicznych.

Młody kierowca boleśnie odczuł skutki swojej brawury:

pozbawiono go prawa jazdy,

musiał zapłacić 1500 złotych mandatu,

na jego konto trafiło 10 punktów karnych.

– Ulice to nie miejsce do ćwiczenia umiejętności kaskaderskich. Do takich manewrów służą specjalne tory, lotniska czy Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy – przypomniała podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Policjantka zaznaczyła również, że wyczyny na jednym kole w śródmieściu to przejaw wielkiej lekkomyślności, która stwarza poważne niebezpieczeństwo na drodze.

Kolejny przypadek brawury w Zielonej Górze

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że to nie jest odosobniony przypadek w tym mieście. Niemal identyczna sytuacja rozegrała się miesiąc temu, wtedy kierowca szalał na ulicy Westerplatte w samym sercu Zielonej Góry.

– Zgłoszenia mieszkańców dotyczące głośnych przejazdów motocykli i samochodów z przerobionymi układami wydechowymi powtarzają się regularnie – poinformowała policjantka.

Dodała, że dzięki owocnej kooperacji policji i obsługi monitoringu miejskiego, sprawcy tego typu wykroczeń nie pozostaną bezkarni i mogą spodziewać się kolejnych interwencji.

Zapowiedź częstszych patroli w mieście

Mundurowi zapowiadają intensyfikację działań kontrolnych w rejonie śródmieścia. Policjanci planują częściej patrolować te obszary, a także szerzej korzystać z dowodów w postaci nagrań z miejskich kamer. Przedstawiciele komendy zaznaczają, że ochrona spokoju i bezpieczeństwa obywateli to dla nich sprawa nadrzędna. Każdy, kto zdecyduje się na organizowanie na ulicach nocnych pokazów brawury, musi być świadomy nieuniknionych kar.

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Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie