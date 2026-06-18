Muzyka, skateboarding i graffiti. BIEGNI Summer Jam wraca do Zielonej Góry

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do późnych godzin wieczornych. W programie znalazły się między innymi zawody skateboardowe w kategorii do 14 lat i open, graffiti jam, pokazy taneczne oraz koncerty.

Na scenie wystąpią między innymi Bezczel, Skorup, RMC i DJ Funknastyk, a także lokalni artyści związani z kulturą hip-hopową. Organizatorzy zapowiadają również konkurs na najlepszy trik dnia.

BIEGNI Summer Jam ma nie tylko integrować środowiska związane z kulturą uliczną, ale także pomagać. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Uczestnicy mogą przynosić karmę, koce, zabawki oraz inne potrzebne artykuły dla psów i kotów.

Impreza odbędzie się na skateparku w Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze. Wstęp jest wolny. Więcej informacji na stronie organizatora.