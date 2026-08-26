Muzyka wygrała z ulewą! Za nami Park Beats Festiwal 2026

Piątek od początku był walką z pogodą. Intensywny deszcz padał niemal przez cały dzień i nie odpuszczał również w nocy. Teren przed sceną oraz parkowe alejki szybko nasiąkały wodą, a kolejne godziny opadów sprawiały, że warunki stawały się coraz trudniejsze.

Mimo tego festiwal nie został przerwany. Na scenie zgodnie z programem pojawiali się kolejni artyści, a najbardziej wytrwali uczestnicy zostali z Park Beats do późnych godzin nocnych.

Na scenie Park Beats Festival 2026 wystąpili artyści znani z największych klubów i festiwali muzyki elektronicznej na świecie.

Wśród nich znaleźli się m.in. Vini Vici, Blasterjaxx, Paul Oakenfold, MaRLo, Richard Durand, Westbam, Billy Gillies, Ørjan Nilsen, Alex M.O.R.P.H., Benassi Bros feat. Dhany, Skytech, Matt Bukovski oraz Kalwi & Remi.

Jednym z wyjątkowych punktów programu był występ Paula Oakenfolda, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowej sceny klubowej.

W sobotę publiczność mogła zobaczyć m.in. Benassi Bros feat. Dhany, Kalwi & Remi, Ørjana Nilsena, Vini Vici, MaRLo, Richarda Duranda i legendarnego Maciejka Wowka.