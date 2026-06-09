Noc Kupały w Ochli. Ogień, wianki i słowiańskie w skansenie

Najkrótsza noc w roku od wieków była czasem pełnym magii, ognia i wróżb. Do tych tradycji nawiąże wydarzenie organizowane w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Uczestnicy będą mogli nie tylko poznać dawne zwyczaje, ale także aktywnie wziąć udział w przygotowanych atrakcjach.

W programie znalazły się między innymi warsztaty wicia wianków, działania rekonstruktorów w słowiańskiej wiosce oraz część artystyczna inspirowana dawnymi obrzędami. Jednym z najważniejszych punktów wieczoru będzie wspólne puszczanie wianków na wodę. Według dawnych wierzeń zwyczaj ten miał pomóc w odnalezieniu miłości i przepowiadać przyszłość młodych kobiet.

Wieczór rozpocznie się już o godzinie 17.00 finisażem wystawy „W magicznym kręgu Światowida” Ewy Jolanty Okorowskiej-Kosmińskiej w Barokowym Dworze. Będzie to ostatnia okazja do obejrzenia prac inspirowanych słowiańskimi wierzeniami, dawnymi bóstwami i duchami natury. W spotkaniu weźmie udział także autorka wystawy.

Główna część Nocy Kupały rozpocznie się o godzinie 18.00 i potrwa do 1.00 w nocy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.