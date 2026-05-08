Pacjenci sami mogą wykryć oszustwo. Jak?

Aleksandra Kanoniak
2026-05-08 6:58

W zeszłym roku pacjenci zgłosili do lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia około 500 nieprawidłowości, które sami zauważyli w Internetowym Koncie Pacjenta.

Przykładem może być fakt, że w ostatnich dniach do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko stomatolog, która wykazywała, że leczyła konkretnych pacjentów, a w rzeczywistości zabiegów nie było.

I właśnie w Internetowym Koncie Pacjenta widać jak na dłoni historię leczenia i rozliczenia, które przypisano do naszego konta. 

To prosty sposób by mieć kontrolę nad swoimi danymi medycznymi i też szybko reagować, jeśli coś się nie zgadza. 

Mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z Internetowego Konta Pacjenta korzysta około 20 milionów osób.