Radość przez ruch. Warsztaty choreoterapii w Bibliotece

Warsztaty będą okazją do swobodnego ruchu, tańca i zabaw sensorycznych. Uczestnicy będą mogli odkrywać własne tempo poruszania się, wykonywać ćwiczenia sensoryczne, tańczyć z kolorowymi chustami, spróbować body tappingu oraz ruchu intuicyjnego. Zajęciom towarzyszyć będzie różnorodna muzyka – od etnicznej i jazzu, przez bossa novę i muzykę klasyczną, po swing oraz utwory popularne.

Organizatorzy podkreślają, że celem spotkania nie jest terapia, lecz stworzenie przestrzeni do relaksu, dobrej zabawy i budowania dobrostanu poprzez ruch. Inspiracją dla warsztatów są książki amerykańskiej tancerki i choreoterapeutki Anny Halprin, która uważała, że ruch pozwala dotrzeć do najgłębszej natury człowieka. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Ginko-Humphries – poetka, pisarka oraz instruktorka choreoterapii.

Spotkanie „Radość przez ruch” odbędzie się w piątek, 3 lipca, w godzinach 11.00–12.00 w sali animacyjnej Biblioteki Pana Kleksa, mieszczącej się na parterze gmachu Biblioteki Norwida przy al. Wojska Polskiego 9 w Zielonej Górze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Można wziąć udział zarówno w pojedynczym spotkaniu, jak i w całym cyklu. Kolejne warsztaty zaplanowano na 24 lipca, 14 sierpnia oraz 28 sierpnia.