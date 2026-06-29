Radość przez ruch. Warsztaty choreoterapii w Bibliotece

Klaudia Mazurek
2026-06-29 6:36

Jak zadbać o dobre samopoczucie poprzez ruch i muzykę? Już 3 lipca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze odbędą się bezpłatne warsztaty z elementami choreoterapii dla dorosłych.

Sylwetki dwóch osób w tanecznym skoku podczas zachodu słońca, symbolizujące radość i swobodę ruchu. Uczestnicy warsztatów choreoterapii, o których przeczytasz więcej na naszym portalu, mogą odnaleźć podobne poczucie lekkości.
Autor: Jermaine P. Lewis/ Pexels.com

Warsztaty będą okazją do swobodnego ruchu, tańca i zabaw sensorycznych. Uczestnicy będą mogli odkrywać własne tempo poruszania się, wykonywać ćwiczenia sensoryczne, tańczyć z kolorowymi chustami, spróbować body tappingu oraz ruchu intuicyjnego. Zajęciom towarzyszyć będzie różnorodna muzyka – od etnicznej i jazzu, przez bossa novę i muzykę klasyczną, po swing oraz utwory popularne.

Organizatorzy podkreślają, że celem spotkania nie jest terapia, lecz stworzenie przestrzeni do relaksu, dobrej zabawy i budowania dobrostanu poprzez ruch. Inspiracją dla warsztatów są książki amerykańskiej tancerki i choreoterapeutki Anny Halprin, która uważała, że ruch pozwala dotrzeć do najgłębszej natury człowieka. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Ginko-Humphries – poetka, pisarka oraz instruktorka choreoterapii. 

Spotkanie „Radość przez ruch” odbędzie się w piątek, 3 lipca, w godzinach 11.00–12.00 w sali animacyjnej Biblioteki Pana Kleksa, mieszczącej się na parterze gmachu Biblioteki Norwida przy al. Wojska Polskiego 9 w Zielonej Górze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Można wziąć udział zarówno w pojedynczym spotkaniu, jak i w całym cyklu. Kolejne warsztaty zaplanowano na 24 lipca, 14 sierpnia oraz 28 sierpnia.