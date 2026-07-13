Rodzinny Rajd Rowerowy po Wzgórzach Piastowskich!

Start rajdu zaplanowano na godzinę 11:00 na Wzgórzach Piastowskich. Organizatorzy przygotowali dwie grupy. Pierwsza skierowana jest do początkujących rowerzystów oraz rodzin z dziećmi. Trasa liczy mniej niż 10 kilometrów i prowadzi szutrowymi drogami do Wieży Wilkanowskiej. Druga propozycja przeznaczona jest dla bardziej doświadczonych uczestników. Trasa o długości ponad 20 kilometrów poprowadzi leśnymi ścieżkami i singletrackami Wzgórz Piastowskich.

Po zakończeniu przejazdów wszystkie grupy spotkają się przy Wieży Wilkanowskiej, skąd będzie można podziwiać panoramę okolic Zielonej Góry. Następnie uczestnicy przeniosą się na teren Nadleśnictwa Zielona Góra, gdzie około godziny 13:00 rozpocznie się wspólne ognisko. Organizatorzy zapewnią kiełbaski, napoje i słodki poczęstunek.

Udział mogą wziąć wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku. Wystarczy sprawny rower, kask, dobry humor i chęć wspólnego spędzenia czasu na dwóch kółkach.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie MTB Wzgórza Piastowskie.